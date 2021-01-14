14日早盤，韓國股市在散戶與外資對作下，指數在平盤上下震盪劇烈。KOSPI指數暫為3,156.05點，上漲7.76點，漲幅0.25%。

Kiwoon證券表示，市場正在等待，美國新任總統拜登即將公布，另輪估計上兆美元的疫情紓困計畫。同時，也聚焦在美國聯準會主席鮑威的談話上。

根據統計，2021新的一年才過兩星期左右，韓國散戶證券帳戶內的資金，就已增加近20兆韓元，約182億美元，佔2020整年的兩成左右。

三星電子和同業SK Hynix分別下跌0.7％和2.6％，不過樂金化學(LG Chem)卻漲3.4％，網路業者Naver也漲1.4％。

市場預估，韓國央行15日將維持低利率不變。2021年，經濟能持續穩定下去的話，政府就會減少出手干預次數。

最新匯價，目前1美元可兌換1,095.1韓元，韓元貶值0.39％。

(時報資訊)