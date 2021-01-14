產業需求增溫，且弱勢美元推升銅、錫等金屬價格，銅箔廠—金居(8358)及榮科(4989)因需求強勁已調漲加工費，錫材料廠—昇貿(3305)亦在評估調漲加工費，由於樹脂、玻纖及銅箔等目前均處於供給吃緊，昇貿錫球亦因半導體材料等高階產品出貨攀升，加工費調漲將有助於提升公司毛利率及獲利。

宅經濟及遠距生活需求延續，且全球車市復甦，電動車銷售崛起，帶動PCB上游材料—玻纖、樹脂及銅箔供給吃緊，早在去年4月到5月，長春就已調漲銅箔加工費，但全球新冠肺炎疫情延燒，且美國對華為實施新禁令，致使大陸5G基礎建設放緩，金居等國內廠商並未跟進調漲，不過近期大陸5G基礎建設逐步重啟，5G及IoT(物聯網)相關高頻高速產品需求激增，且各大品牌車廠積極推出新款電動車，連帶鋰電池銅箔需求強勁，大陸銅箔廠持續將產能轉至鋰電池銅箔，已排擠到標準銅箔生產，加上弱勢美元推升銅價漲勢，在銅箔供給吃緊下，金居及榮科目前均已調漲加工費，對兩家公司營運將有正面助益。

在錫部分也有同樣情況，昇貿近年優化產品有成，研發半導體產業高階封裝製程用錫膏，在客戶端滲透率提升下，昇貿預估，今年封裝廠BGA錫球出貨量將達350億顆，帶動半導體材枓佔公司營收比重一舉突破10%，由於半導體材料毛利率高，對公司獲利將有明顯的助益。

由於錫價居高不下，且半導體材料、電動車、網通、綠能、Mini LED等高階產品出貨放量下，昇貿評估可能調漲加工費以反應市場現況。

至於玻纖布及樹脂方面，2020年底兩岸產能加總約每月2.5億米，目前約有5%的供應缺口，廠商預估，2021年第1季底前供不應求無法緩解，第2季因大陸地區有新產能開出，是否逐步緩解需再觀察；雖然2020年11月發生樹脂廠爆炸事件，導致短期緊缺價格大幅上漲，但業界預估，效應會在2021年第1季底後緩解，但價格恐難以回到未漲價的始點。

(時報資訊)