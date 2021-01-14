歐洲央行(ECB)主席拉加德(Christine Lagarde)在周三呼籲對比特幣的全球監管，表示該數位貨幣在某些案例被用於洗錢活動，應該防堵任何的漏洞。

比特幣近幾年來以從小眾市場中走出，一般人、投資基金，甚至大型企業開始購買該貨幣，部分民眾還貸款來購買該加密貨幣。比特幣自去年三月以來幣值已經增加十倍。

但由於匿名的特性，讓比特幣容易用於洗錢或其他非法活動。

拉加德在路透專訪中指出，比特幣是高度投機的資產，進行了可笑的和該接受譴責的洗錢活動。

拉加德並未具體指出特定的洗錢案例，但是她表示，能理解已經有對該相關非法活動的犯罪調查。

儘管在該領域已經出現全球標準例如反洗錢(AML)，但加密貨幣仍然被低度地或不受監管。

拉加德呼籲全球金融監管單位一起實施全球的加密貨幣規則；「必須在全球層次，因為如果一處有個逃脫口，該逃脫口就會被使用」。

(時報資訊)