家住林園的80歲高姓老翁，上週因為迷路在前鎮漁港附近獨自徘徊，員警見老翁被寒冷的低溫凍的直發抖，趕緊將老翁帶回駐地，並提供熱飲及便當給老翁充飢保暖。日前中午老翁特意偕同老伴來到前鎮警分局草衙派出所，贈送他親筆撰寫的感謝狀「溫馨」、「草衙有愛」，讓警方倍感溫馨。

草衙派出所所長黃和聖表示，家住林園的80歲高姓老翁，上週去公園散步後遲遲沒有回家，適逢寒流低溫來襲，老翁的家人擔憂他的安危，報警協尋，草衙所的巡邏警網經過前鎮漁港附近，發現老翁在前鎮漁港附近獨自徘徊，主動上前關切，發現老翁被寒冷的低溫凍的直發抖，臉色慘白，趕緊將老翁帶回駐地，並提供熱飲及便當給老翁充飢保暖，最後警方通知上家屬，也熱心載送老翁回家。

家住林園的80歲高姓老翁順利返家後，特地親筆寫下感謝狀。（柯宗緯翻攝）

老翁平安回家以後，有感於警方的熱心協助，特地親筆寫下「溫馨」、「草衙有愛」的感謝狀，前日中午專程偕同老伴來到草衙派出所，再次向載送他們回家員警郭哲瑋表示感謝，也讓警方倍感溫馨。

(中時 )