擁有「饗食天堂」等自助餐品牌的饗賓餐旅集團，啟動歷年最大拓店計畫，今年除了饗饗及饗食天堂外，各品牌皆有展店規劃，總計擴增15家新店，是歷年來最大規模的展店行動，其中包括火鍋新品牌「小福利」上市、「旭集 和食集錦」大動作要展三家店。

值得一提的是饗賓餐旅是新商場積極爭取的合作對象，甚至一舉進駐多個品牌，如三月試營運的高雄義享天地、位於竹北新建的百貨公司；另新莊新地標商辦大樓「宏匯i-Tower」邀約「旭集」10月進駐最高樓層39樓，在餐飲市場是上都備受矚目。未展新店的饗食天堂去年起除舊佈新，陸續進行全台10家分店的改裝。

饗賓餐旅事業總經理陳毅航表示，近10年來，饗賓著眼於2025年營收達百億元的目標超前部署，積極投資硬體建設，包括央廚、物流、倉儲、食安檢驗室的建置與擴建；在軟體方面，光是因應今年的展店計畫就要大舉徵才600人以上，因此投資加強人才培育是當務之急；發展IT系統亦刻不容緩，從B2C建立會員系統、訂位系統、外送系統以及電商系統，進而發展B2B，整合人資、採購、生產等系統，朝數位科技化餐飲業邁進。

陳毅航說，饗賓未來的藍圖除了致力深耕發展本業外，在品牌力支撐下，跨足餐飲體驗市集、食材及食品事業都可能是未來思考的方向。

陳毅航強調，經營公司15年來戰戰兢兢如走鋼索，從年營業額3億到36億，是條充滿荊棘的道路，始終秉持「成為台灣最好餐飲業」的信念，一路以來「堅持」與「努力」是饗賓的靠山，造就2021年展15家新店的大躍進，積極耕耘外縣市市場，預估年營業額超過45億。

揮別去年的陰霾展望，今年全台店家總數將達57家，新品牌「小福利」以火鍋吃到飽型態於四月在中和環球購物中心問世，預計將開兩家店；去年中旬開幕的「真珠 台灣家味」以樸實的家常味獲得消費者青睞，計畫今年10月會在永和開新店。挾高人氣的「旭集 和食集錦」氣勢如虹，今年首發前進高雄的義享天地、第四季進駐竹北及新莊，將在大型自助餐市場掀起熱門話題。已有四家分店的蔬食品牌「果然匯」，今年僅展1家店，會以更精緻的樣貌呈現。

邁入第十年、已有20個據點的「開飯川食堂」，今年將增加四家分店，仍居中式連鎖餐飲品牌之首位；「饗泰多」雖在泰國菜市場起步較晚，但今年急起直追展4家新店，兩家落腳在高雄，總店家數達9家。

(中時 )