北部某醫院爆醫師、護理師染疫，兩人去過的足跡也都進行消毒作業。其中，振宇五金行更是停業2日，昨日該醫院的粉專更新一條貼文表示，收到振宇五金行的「打氣飲料」，讓所有醫護人員士氣大振。

染疫醫師（案838）及護理師女友（案839）兩人足跡遍布，包括大江購物中心、星巴克桃園國際門市、振宇五金行、寶雅大竹大新店等，其中振宇五金行接獲桃園衛生局通知後，12日進行全面性大消毒，13日仍未營業。

振宇五金行全體員工手寫卡片，替該醫院送暖、打氣。（圖／翻攝自該醫院粉專）

不過，昨晚北部染疫醫院粉專上卻上傳兩張照片，內文寫下「感謝振宇五金行，醫檢師收到你們的飲料後精神百倍」。從畫面中可見振宇五金行員工與醫檢師合影，前方更有5箱飲料擺放在推車上，並表示「我們也因為有你們更加有衝勁」，謝謝所有防疫英雄。

振宇五金行除送上飲料打氣外，更附上一張卡片表示，感謝所有的醫護人員，因為有你們，台灣才會如此安全，請繼續加油！而振宇五金行也在自家粉專上表達對前線醫療人員的感謝，醫護人員確診消息，不免感到有些沮喪，但大家要相信自己、相信台灣。

不少網友看到如此溫暖的貼文，紛紛讚聲感謝所有醫護人員，你們是我們堅強的後盾，感謝你們在危險的環境中，為防疫盡心盡力，也謝謝振宇五金行及時送上溫暖。另外也有人呼籲，請不要再責怪確診的醫師、護理師，如果不是他們的犧牲奉獻，台灣不可能這麼好。

(中時新聞網)