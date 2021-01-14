因應中央疫情中心公布本土案例活動軌跡在桃園地區，身為地主球隊的桃園領航猿14日上午緊急宣布，16日與新竹街口攻城獅、17日與台新夢想家兩場主場比賽改為閉門形式進行，球迷想要退票的話，將從14日下午1點開始辦理，只是何時可以重新開放球迷進場，目前充滿未知數。

以下是領航猿官方公布內容，「因近日中央流行疫情指揮中心公布本土案例社區活動軌跡為桃園地區部分場所，考量主客隊球員、觀賽球迷以及相關工作人員健康安全，經桃園市政府與桃園領航猿共同討論後決定本周末(1/16、1/17，聯盟編號G10、G12)兩場賽事將以「閉門」形式進行，皆不開放球迷進場。

已購票之球迷將全額退票無須扣除手續費，購買季票橙客將會由專人聯繫退票相關事宜，之後場次將視疫情狀況待與桃園市政府討論後公布，還請球迷朋友靜待佳音，造成不便，敬請見諒，相關退票資訊如下：

退票資訊

開放時間｜1/14(四)下午13:00至1/29（五)中午12:00

退票方式｜請至ibon機台辦理（-->直接點選「運動票」->退票）」

(中時 )