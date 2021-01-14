林姓男子在某國中學校合作社任職期間，趁一名國中二年級女生下課後前來購買食品之機會，先後2次對她襲胸，一審依猥褻罪判刑1年2月，二審考量他未與少女及其家屬成立和解並獲原諒，加重改依強制猥褻罪判4年。可上訴。

3年前林男在該校合作社內，趁少女下課後前來購買食品，現場別無他人之機會，強行將手從她衣領伸入，撫摸她的胸部，後來在同一處所，他再趁少女下課後前來購買食品，現場別無他人之機會，強行將她衣服掀開，撫摸並吸吮胸部。

一審依猥褻行為將林男判刑10月及11月，執行有期徒刑1年2月，二審認為，林男未經少女同意，強行對未滿14歲、身心發展未臻成熟之少女為猥褻行為，妨害其性自主之意思自由，屬違反少女意願之行為，應論以強制猥褻。

法官審酌林男在學校合作社任職多年，不思謹守分寸，趁少女下課後前來購買食品之機會，先後2次實行犯罪，對少女身心發展造成無可磨滅之傷害，迄今未與少女及其家屬成立和解並獲原諒，各判刑3年2月、3年4月，執行有期徒刑4年。

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(中時 )