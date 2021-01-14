全球人口有78億這麼多，真的會有另一個跟你長很像的人，卻沒親緣關係！大陸女星董璇和新疆四美之一的佟麗婭就是一例，臉蛋不但像同個模版刻出來的，就連遇到的對象也有雷同處。

董璇和佟麗婭13日晚間同時在微博PO出一模一樣的合照，互相稱呼對方為姐妹，只見董璇將全部的頭髮梳到後面，露出清爽的額頭，一手放在佟麗婭的肩膀，兩人年紀相仿又同為母親，皮膚狀態依舊維持良好，白皙又光滑，找不到歲月的痕跡，加上類似的鵝蛋臉和五官，彷彿姐妹花，許多網友一時之間沒分出誰是誰，直呼：「太像了」、「失散多年的姐妹吧」、「都好美啊」，還有人直言：「美得不分勝負，可惜都遇到同款垃圾男人」。

董璇和佟麗婭昨晚曬同框照，網驚呼難分辨。（圖／微博@董璇）

董璇和佟麗婭不只長得很像，友誼也宛如親人般深厚，兩人因拍攝電視劇《北京愛情故事》結緣，關係好到董璇能自由進出佟麗婭的家中，和佟氏一家關係良好，先前曝光一張兩人和佟父的合照，董璇緊緊靠著佟父，比起一旁比YA的佟麗婭，更像是佟家女兒。

董璇和佟麗婭情同姐妹，連佟父都認證！（圖／微博）

除了有這些驚人緣分，董璇和佟麗婭的婚姻也同樣坎坷，董璇和高雲翔2011年結婚，生下寶貝女兒小酒窩，未料高雲翔2018年在澳洲拍攝《阿那亞戀情》捲入性侵案，直到去年3月才裁定罪名不成立，但事業已經受到影響，董璇雖然陪伴丈夫走過低潮，最終仍在2019年簽字離婚，斷開8年的夫妻情。

董璇和高雲翔兩年前離異。（圖／微博@董璇）

佟麗婭雖然沒有離婚，但老公陳思誠2017年被拍到深夜過夜2女，3人共處一室直到天亮，又接連爆出與演員張璇過份親密，網友挖出新婚時期夫妻倆談到對婚外戀的看法，陳思誠直言：「不管是誰，都會有對婚姻的背叛，哪怕是心理上的遊離。」佟麗婭的態度則是「只要回家就好」，使外界替佟麗婭感到有些惋惜。

老公陳思誠頻傳出軌，佟麗婭選擇原諒。（本報系資料照片）

(中時新聞網)