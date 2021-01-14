美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／摘自克拉芙特推特）

美國駐聯合國大使克拉芙特原來台訪問，並訂今上午要入府晉見總統蔡英文，但因美國國務院取消所有出訪行程，因此未訪台。不過，據了解，蔡英文總統在外交系統安排下，總統府內與克拉芙特視訊對談。據了解，稍後總統府將以新聞稿對外說明。

克拉芙特無法訪台後，蔡總統昨天預發的行程，並沒有任何公開行程，特別引起外界關注，據了解，蔡總統今上午已在外交系統安排下，與克拉芙特在總統府展開視訊對談，知情人士表示，總統府將在稍後對外說明。

克拉芙特本來要以美國駐聯合國大使身分訪台，但行程取消後。總統府發言人張惇涵表示，今（14）日上午，蔡總統於總統府內與美國駐聯合國常任代表克拉芙特（Kelly Craft）大使及國務院亞太局主管區域安全政策及多邊事務副助卿費特（David Feith）進行視訊對談，雙方就台灣國際參與、台美深化合作、民主理念共享、教育資源交流等相關議題進行深度對話，相關新聞稿及影像並將於稍晚發布。

(中時新聞網)