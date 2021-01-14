台南市北門區2日發生92歲老婦人遭流浪狗咬傷，倒臥老伴墳前，流浪狗肆虐議題再起，4位台南市議員14日邀集台南市動保處協商，要求提升流浪犬收容量，在公立收容所設置頻頻受阻下，未來尋求與私人收容所合作可能性。

台灣2017年實施零撲殺政策後，各縣市流浪狗氾濫問題再起，台南市共有2萬2000多隻浪犬，公立收容所僅容納1000隻浪浪，私人收容所容納9000隻，兩者相加仍無法容納一半的流浪狗，收容空間不足，導致頻傳街頭惡犬咬人事件。

台南市學甲區2019年發生一起野狗追機車，導致騎士摔車，後座小6的女兒傷重不治事件，台南市政府一度要在學甲區公墓內設置流浪動物保護區，增加收容空間，卻因當地人反對而停滯，現仍溝通中。

台南市北門區2日再發生92歲阿嬤遭野狗咬傷倒臥老公墳前，送醫救回一命，流浪狗收容安置話題再起。

台南市議員呂維胤、李宗翰、蔡筱薇與陳秋宏14日找動保處召開協商會，要求提出解決方法，增加收容空間。

台南市動保處長吳名彬表示，未來不排除與私人收容所合作，由政府補助設備經費，要求業者場地合法化，今年並爭取一筆50萬經費，提供業者收容較凶殘犬隻，每隻補助5000元，可補助100隻流浪犬。

吳名彬表示，流浪狗氾濫問題仍要從源頭結紮、列管做起，台南市已展開遊蕩犬熱點清查，列出經常發生流浪狗追咬人的7 區15里，進行捕捉，另外落實家犬清查，要求飼主節育，避免意外任意繁殖。

(中時 )