高雄市長陳其邁（右三）14日出席半導體測試介面大廠穎崴新廠動工典禮。（林瑞益攝）

半導體測試介面大廠穎崴高雄新廠動工，高雄市長陳其邁14日到場致意，對於議會臨時會還有很多預算局處都還沒有審，臨時會的時間喬不定，會專程去溝通嗎？陳其邁表示：「我一直有持續在溝通，從來沒有間斷過。」

目前議會臨時會還有很多預算局處都還沒有審，臨時會的時間喬不定，會擔心市政預算會執行有問題嗎？陳其邁表示，有一些重大的社會福利，尤其對於像年輕的母親的照顧、產檢、交通補助費，這個預算沒過就不能做，捷運、輕軌也是市民非常關心的重大建設。

他說，有一些資本的支出、建設的預算沒有過，建設就會緩慢下來，這不是市民所樂意見到的，所以一方面我們用最大的誠意跟議會說明溝通，二方面也要拜託議會預算審查能夠加速，府會一心，大家共同為市政建設一起來努力。

至於醫師染疫，指揮中心一直更改足跡，衛福部長陳時中對此說每個人記憶不同，陳其邁表示，我過去非常有經驗，因為這個各種疾病都不同，SARS大概是7天，這個隔離的時間7天，那新冠肺炎是14天，14天有時候拖非常久，所以為什麼當時我們就設計規畫，要有電子足跡等其他方式來協助作疫情的調查。

陳其邁說，疫情的調查最後還是以中央疫情指揮中心所公布的疫情調查為主，這個在傳染病防治法的一個規定，跟中央和地方在對於整體疫調的分工其實非常清楚。

對於穎葳高雄新廠動工，陳其邁指出，會提供專人專案的服務來協助廠商，能夠迅速在土地資金跟行政資源上，快速達到擴廠的需求。

(中時 )