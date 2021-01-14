台北市長柯文哲日前轟民進黨執政縣市串連停辦跨年是民粹政治，遭基隆市長林右昌回嗆，台北硬辦跨年才是民粹，對此，柯文哲今受訪反酸，所以阿妹、五月天舉辦跨年演唱會都不是民粹嗎？

柯文哲表示，濾過性病毒的感染，不會因公辦的大型活動就危險，到私人舉辦的活動就沒有傳染性，所以標準應一致，若沒有一致就會被批評是雙標黨，沒有理由阿妹演唱會7萬多人不講話，但北市辦的僅2萬多人，大家就有意見，認為這不合邏輯，怒轟這是民粹政治。

針對林右昌批北市續辦跨年才是民粹，柯文哲嗆，那阿妹五月天甚至義大演唱會，就都不是民粹？認為這是口水戰，應用理性務實科學態度，面對要處理的問題，並強調自己敢做敢當。

此外，對於議員徐巧芯公布足跡恐遭政風調查，周玉蔻及鄭文燦則完全沒事，陳時中被質疑雙標，柯文哲說，陳時中防疫已經打一年了，每一天壓力太大，台灣可以撐到這裡，他也是有他的功勞，有時候人在江湖身不由己，也不能怪他。

柯文哲指出，主張公開透明，政治的原則是簡政輕稅，針對公布足跡標準，衛福部認為可以控制的就不公布，不能控制就通知人民要注意，但被可不可以控制的標準，由誰來決定，若以專業團隊來說，以學術而言常常也是一家之言的狀況。

(中時 )