去年2020年一整年因新冠肺炎疫情，許多國人都被困在國內，導致可流動的熱錢增加，2020年房市因此開紅盤，有房產界甜心之稱的不動產企研室資深經理徐佳馨分析，2021年房市如何變化要看兩個關鍵字，一是疫情、二是政策，由於目前利率已經很低，不大可能有太大的修正，所以想撿便宜的觀眾朋友，可能會有一點失望了。

徐佳馨最近上張啟楷主持的《旗開得勝》分析近兩年房市變化，她透露2020年市場很熱的原因一是疫情，「各國都放錢，所以市場上熱錢非常的多，大家一直拚命印鈔票」，許多資金便流入不動產中，二則是現在利率是相對比較低的，五大行庫大概是1.3多，徐佳馨因家人是公教，所以利率是1.31。

徐佳馨分析，因應疫情，各國放款，市場熱錢多，投資者的錢湧入不動產市場。（圖／旗開得勝）

20210113《旗開得勝》第103集 2021房產趨勢怎麼走？該不該買？ 專家透露這點最關鍵！| 房產界林志玲 徐佳馨

除了上述兩個原因外，徐佳馨也說這陣子台幣較強，前陣子突破28塊錢，最近仍在27塊多，因此許多人願意將錢留在台灣，加減看、加減買，種種因素加起來，導致台灣去年房市表現非常強勁。而央行也出手推出新政策去打炒房，徐佳馨分析，這次的政策比較精準，特別在公司法人購屋貸款，以前不分區一律限6成，無寬限期，這次則改為第1戶限6成，無寬限期，第2戶以上限5成，無寬限期。

央行看準台人買房心態，在2020年底祭出「打炒房」政策，而非以往的「打房」政策。（圖／旗開得勝）

徐佳馨認為2021年若疫情繼續蔓延，各國還是會維持一個貨幣寬鬆的政策，以免失業等問題嚴重影響經濟，換句話說市場還是有很多熱錢，利率還是很低，2021年房市預測還是不錯，但要看政府打炒房政策實行力道大不大，他們預估今年市場成交量可能會比去年差一些，「因為看起來央行過去的習慣，它如果有動作的話，不會很快的時間就會解除問題」，再來看來今年利率應該調整不大，若要撿便宜恐將失望。欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)