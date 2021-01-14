中國國民黨今(14)日上午召開記者會，公布「還我公投」與「反萊豬」兩項公投案第二階段最新連署數字；從本月初展開第二階段連署以來，兩公投案統計至昨日下午5時分別收到「還我公投」案共87,800份連署書；「反萊豬」公投案共88,157份連署書。國民黨表示，感謝全台民眾踴躍參與兩項公投案連署，但離目標還有一段距離，仍須持續衝刺，期盼能在3月10日連署截止前達成目標，讓民進黨政府看到50萬份連署書的強大民意！

國民黨特別製作的反萊豬皮卡今日也首度亮相：全車粉紅色系，搭配超萌耳朵與豬鼻子，外型極為吸睛。國民黨表示，未來這輛皮卡將開赴全台多個連署點，在各地舉辦的公投連署遊行及宣講活動上都可以看到，也呼籲民眾若看到這輛反萊豬皮卡經過，能隨手比個「讚」，一同守護食安，為公投連署加油！

文傳會主委王育敏上午在記者會中，宣布國民黨設置公投連署網站正式啟用。網站上除了放置兩公投案連署書，提供民眾下載填寫後寄回黨部，也標註了最新累積的連署書數字，並可查詢附近的友善連署點，便利民眾參與連署。

王育敏強調，儘管最近連續寒流來襲，但民眾參與連署的熱情絲毫不減，兩項公投案的連署情況都相當熱烈，國民黨仍會持續衝刺加溫，預定在本週末（16日）下午到新竹市舉辦車隊遊行及連署宣講活動，並在遊行終點竹蓮寺進行連署宣講；下週末則預定在高雄、台南宣講，期盼能在3月10日連署截止前達成50萬份連署目標！

國民黨強調，蔡英文總統去年8月底蠻橫宣布進口萊豬，民進黨府院黨動員護航，罷凌了七成反萊豬的民意，地方政府以自治法規要求「瘦肉精零檢出」，蔡政府還不准各縣市政府守護人民健康，希望全民用連署書、公投票展現拒絕萊豬、反對鴨霸政府的強烈意志！唯有人民自己作主，投下反萊豬公投票，才是拒絕萊豬的最後防線。

(中時新聞網)