線上支付公司Affirm周三在那斯達克市場首日掛牌股價飆升98%，為可能的IPO旺季拉開序幕。

Affirm以每股90.90美元開盤，並收在每股97.24美元。其股票首次公開發行（IPO）定價為每股49美元，超出每股41美元～44美元的目標價格區間。

PayPal共同創始人Max Levchin在2013年創立Affirm，該支付平台成為「先買再付款」領域中的佼佼者，為客戶的線上購物提供貸款，可按月分期償還，且不會產生複利。Levchin在股票上市前表示：「我們的目標是成為信用卡的替代品」。

Affirm目前已經與約6,500家零售商合作，包括被喻為「健身界蘋果+網飛」的派樂騰（Peloton）、電商公司Wayfair、零售巨頭沃爾瑪，以及直接面對消費者（Direct To Consumer,DTC）眼鏡公司Warby Parker。

根據其IPO申請文件中的更新事項，Affirm表示目前用戶已經超過620萬人。Affirm去年亦與加拿大跨國電商公司Shopify合作，允許商家為其銷售的產品提供分期貸款。

文件指出，Affirm前一年度（截至6月30日）營收約為5.1億美元，年增93%。在截至9月30日的季度間，其營收年增98%，而淨損大減約一半，為1530萬美元。

Shopify去年7月與Affirm結盟，並取得超過2000萬股Affirm股票。根據Affirm首日上市股價計算，Shopify持有之股份價值達到約20億美元，讓Shopify的營運喜上添喜。因疫情帶動網購需求，Shopify去年股價幾乎翻漲了兩倍。

(時報資訊)