基隆市公車3、4、6字頭2月1日起，發車地改在基隆火車站南站，公車處表示，主要因應國門廣場施工，未來城際轉運站完工後，還會再調整。

調整路線包括，3字頭，301太白莊、302中山高中、303大竿林、304高遠新村、305濱海大道、306中平街、307中和國小、308外木山漁港、310大武崙沙灘；4字頭，402堵南里、403東新街、406長安社區、407七堵-總站、408長安社區-基隆火車站；6字頭，601四腳亭、602暖暖、603東勢坑、605龍門谷、607羅傑摩爾、608南新街。

行駛路線分別為，3宇頭：忠一路→奉四路→忠二路→幸二路→31號橋；4字頭：忠一路→孝四路→忠二路→孝二路→仁五路；6宇頭：忠一路→孝四路→忠二路→孝二路→仁五路。公車處表示，上述路線有部份班次回程會行經成功市場，部份行駛路線回程時，也會行經成功陸橋。

公車處指出，因應國門廣場施工，3字頭取消總站站牌、新增基隆火車站；4字頭取消城隍廟站牌、新增基隆火車站；6字頭取消城隍廟站牌、新增基隆火車站。以上路線原本發車地在總站，自2月1日起改為基隆火車站南站發車。

(中時 )