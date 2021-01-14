高雄市鳳山區五甲一路與瑞隆東路口，14日凌晨1時13分，發生一起載運豬隻的貨車擦撞翻覆意外，25歲的劉姓駕駛開著一輛白色轎車，沿瑞隆東路西向東行駛，行經路口時，前車頭先擦撞何姓駕駛（60歲）的運豬車左側車身後，被撞的運豬車滑行約十餘公尺後翻覆，車上所載運的豬肉，又噴飛濺到另一輛由陳男駕駛的自小客車，所幸沒有人受傷。

由於近來豬肉價格漲帳，運豬車被撞翻，價值不斐的豬肉全撒滿地，駕駛看著滿地的生豬肉，不捨又無奈。（圖／民眾提供）

肇事的劉姓駕駛向處理事故的警方表示，自己行經路口時，有搶黃燈，但不是闖紅燈，而經過其他駕駛指證和行車紀錄器影像，證實白車闖越紅燈闖才會發生事故。

事後，藍色貨車上所載運屠宰過豬隻，也因為撞擊力道將車上的生豬肉散飛一地，一度造成用路人的不便。由於近來因未萊豬進口問題，造成國內豬肉大漲，整車生豬肉價值不斐，被撞的何姓駕駛無奈地站在一旁，感嘆損失慘重。

警消人員到場後，除立即依程序進行交通事故測繪及酒測，為避免用路人行駛安全，警方立即用木屑初步清掃路面，另知鳳山清潔隊及拖吊業，清掃路面油漬外並將翻覆的貨車吊起，該路口之交通始恢復正常。

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(中時新聞網)