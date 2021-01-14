新冠肺炎疫情升溫，北部傳出醫護人員染疫事件，新北等縣市先後宣布取消市府機關尾牙活動，對此，台北市長柯文哲表示，是公家單位停辦，但私人還在辦，「這很奇怪。」

柯文哲出席北市智慧教育發表會時，被問到是否跟進新北取消尾牙，柯表示，尾牙取消是公家取消，但私人沒有取消，「這也是怪」，新北尾牙停掉，應該是公家機關停掉，但如果企業還在辦的話就很奇怪，這就像又回到阿妹與五月天辦的大型活動狀況一樣。

新冠肺炎疫情升溫，北部傳出醫護人員染疫事件，新北等縣市先後宣布取消市府機關尾牙活動，對此，台北市長柯文哲（中）14日出席台北市智慧教育發表會受訪表示，是公家單位停辦，但私人還在辦，「這很奇怪。」（鄧博仁攝）

柯文哲強調，社會還是要思考比較務實的處理方式，如果政府每天都在觀察，發現有必要還是要停，如果要停就不會分公家還是私家，尾牙還是可以辦，但有風吹草動還是會下令停掉。

此外，台北燈節是否照常舉辦，柯文哲表示，台北市政戰略，就是設法讓社會盡量正常運作，使用新常態模式，但專業判斷，若需要封鎖還是會封鎖，所以原則上台北燈節仍照辦，但若在前幾天發現有社區感染，再來評估是否要限縮人數與其他辦法。

柯文哲強調，目前有在做管制區人數的控制，像是AI設計等，但他認為新常態就是讓社會正常運作，但若透過科學判斷認為須要限縮活動，市民也是需要配合。

(中時 )