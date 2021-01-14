遭指控為上周國會暴動的始作俑者後，美國總統川普13日遭眾議院彈劾，成為美國史上首位任內二度遭彈劾的總統。不過正值川普遭彈劾之際，蓬佩奧此時力挺川普的外交成就，聲稱川普在中東締造以色列與阿拉伯世界之間的和平，有資格獲得諾貝爾和平獎。

據美聯社報導指出，正值川普正遭指控支持暴民闖入國會而遭彈劾之際，蓬佩奧在其推特上貼出去年9月川普與以色列總理尼坦亞胡（Benjamin Netanyahu）及阿聯酋與巴林高層官員在白宮陽台揮手的照片，並標註「諾貝爾和平獎」。報導指出，此舉正暗示川普有資格獲得此殊榮。不過報導也認為，川普與其政治盟友渴望川普本人獲得諾貝爾獎並非秘密，不過川普陣營自我吹噓，反遭外界側目。

在川普女婿庫許納主導談判之下，以色列與阿拉伯聯合大公國以及巴林通過《亞伯拉罕協定》，建立關係正常化；此後，摩洛哥與蘇丹也同意與以色列和解。

川普推動以色列與阿拉伯世界和解，也讓他獲得挪威議員傑卡布森（Magnus Jacobsson）與布林吉加德（Christian Tybring-Gjedde）提名角逐2021年諾貝爾和平獎。不過，先前曾痛批川普視陣亡美軍是魯蛇的「大西洋月刊」則認為，提名川普獲得諾貝爾和平獎異常荒謬，且和平獎比其他獎項更為主觀，得主成就實際上參差不齊，是該先停頒了。

(中時新聞網)