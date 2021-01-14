行政院農業委員會苗栗區農業改良場首度在草莓大湖產區，針對單一作物舉辦「2021年草莓研發成果與產業應用研討會」。（巫靜婷攝）

苗栗區農業改良場生物防治分場位於草莓主產區，執行各項草莓試驗任務。（苗栗區農改場提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉為全台草莓最大產地，不過農糧署北區分署調查，大湖草莓有標榜第三方驗證的比例較外縣市低，可見大湖草莓雖栽培一甲子歷史悠久，卻也難克服健康種苗、病蟲害防治及安全用藥等問題。為增進交流，苗栗區農業改良場首度在大湖產區舉辦跨單位研究成果發表，盼促成草莓產業永續發展。

苗栗區農改場場長呂秀英指出，台灣草莓生產面積約500公頃，每年創造產值逾18億元，是高經濟作物，其中90％栽培面積在苗栗縣，是苗栗場研究重心，近年氣候變遷加上消費者重視食安，台灣草莓產業逐漸轉型，有機、友善、IPM等管理技術興起，苗栗場希望整合各單位研究成果、跨區輔導。

農糧署北區分署副分署長林美華指出，民眾吃草莓最關心用藥安全問題，經2年觀察，外縣市新竹、南投、桃園等地，產量雖不如苗栗大湖多，但擁有產銷履歷、標榜有機草莓、第三方驗證的比例較高，而苗栗雖有栽培歷史優勢，擁有相關驗證比例卻較低，無論前端育苗到後端產銷，均有亟待克服的問題。

大湖草莓栽培近來面對氣候變遷嚴峻挑戰，呂秀英指出，2016年超級霸王寒流，創大湖草莓有史以來最嚴重寒害災損，2017年又逢2、3個月高溫，導致熱門品種「豐香」嚴重缺苗，經農委會指示整合研究資源，苗栗場2018年起將原「草莓種苗技術服務團」擴編，研擬草莓產業精進方案。

苗栗區農改場13日在大湖產區，邀集農糧署、防檢局、農試所、種苗場、桃園場及各大專院校及產業栽培者舉辦研討會，主題涵蓋「草莓種苗繁殖與病害驗證 」、「草莓病蟲害與生物防治」、「草莓品種與產業應用」，期待能縱向呈現產業鏈上、中、下游的成果，橫向聯繫產、官、學的經驗，創造草莓產業政策推動與技術研發之整合平台。

(中時 )