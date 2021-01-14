36歲的彭偉明因不滿3年前隨友人協調糾紛案件，遭對方持棍棒打斷手、腳等嚴重傷害，去年11月間判決定讞，他對判決結果不滿；得知當年毆打他的嫌犯於南屯區龍富路出沒，3日凌晨持槍掃射至少62槍，店面與騎樓停放的轎車被打成蜂窩，彭嫌於當日即向警方自首；警方查出他是11年前輾屍案的肇事者，目前嫌犯聲押獲准，警方正釐清是否有共犯與槍枝來源。

警方指出，今年1月3日凌晨1時39分，南屯區龍富路的一家當鋪，遭36歲的彭偉明持改造長槍，對著當鋪與路邊的一輛轎車，不斷掃射連開數十槍後才停手，因現場槍聲大作附近超商店員還以為是在放鞭炮，幸好未釀人員傷亡；彭嫌犯案後逃逸無蹤，但僅事隔12小時向警方投案。

彭偉明當天犯案用的槍支。（警方提供／陳世宗台中傳真）

彭偉明開車後，龍富路上還掉有彈殼。（警方提供／陳世宗台中傳真）

南屯區龍富路當舖前，一輛休旅車3日遭歹徒開62槍，車身彈孔累累。（警方提供／陳世宗台中傳真）

南屯區龍富路當舖前，一輛休旅車3日遭歹徒開62槍，車身彈孔累累。（警方提供／陳世宗台中傳真）

彭男到案後辯稱，他在2018年因曾與當鋪業者結怨，在北屯區某停車場遭人毆打斷了手腳，每逢天氣變化痛苦難耐；法院去年11月25日判決確定，他對判決結果不滿，加上未得到任何道歉與賠償所以內心很不滿，輾轉得知當年毆打他的嫌犯會在南屯區龍富路該當舖出沒，當天深夜持槍前往開槍洩憤。

第四分局偵查隊長陳谷楓說，彭嫌開槍時，停放在當鋪前方路邊的箱型車駕駛座上有名男子，彭嫌並未朝著駕駛座開槍；研判只是想教訓對方，彭嫌也坦承開槍過程有更換彈匣，包括可裝入30顆子彈的加長型彈匣，槍枝來源是4、5年前向獄中朋友購買，但該名友人已經世，警方對彭嫌說法表示存疑。

警方調查，彭偉明就是2010年5月間，曾在台中市文心路開車撞死黃姓婦人、引發輾屍案風波的肇事者；警方到場處理時，彭嫌的友人張惟勛率多名同某車隊的黑衣人到場對員警咆哮，還發生肢體衝突，接著還駕車直闖封鎖區，當家屬面輾過屍體右腿斷肢示威，事後引起各界譁然。

彭偉明2010年肇事並惹出輾屍風波後，還傳出私下恐嚇、毆打死者胞弟逼迫簽和解書；當年8月率眾到彰化暴力討債，恐嚇被害人時，還嗆聲自己就是輾屍案的新聞主角，惡言逼迫對方還錢。2011年初彭嫌另組暴力討債公司，跟蹤一名欠債婦人甚至在她接送小孩時現身，還嗆聲「報警移送法院也不怕，要在住家公司站衛兵」。

警方表示，彭嫌暴力討債期間連自己女友也不放過，曾因細故與女友吵架後持槍脅迫女友自己掌嘴，並錄影PO上網路，還恐嚇簽下45萬元分手費本票，事後再向前女友母親及外婆逼債，該集團被警方破獲後，彭嫌被依恐嚇、傷害及妨害自由罪嫌送辦。

警方指出，彭嫌於去年10月間才出獄，於元旦連假期間又犯下持改造長槍連開62槍，彭在在涉案後事隔12小時就向警方投案，全案經偵訊後，依槍砲、殺人未遂等罪，移送台中地檢署，檢方聲押獲准。

(中時 )