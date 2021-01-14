新北市截至2020年底人口達403萬954人，較2019年底401萬8696人成長1萬2258人、成長率約0.31％，其中自然增加1681人、社會增加1萬577人，雖成長幅度較為趨緩，但人口仍然成長破萬。

新北市民政局統計，2020年出生人數2萬6181人、粗出生率為6.49‰；死亡人數2萬4500人、粗死亡率6.08‰， 2020年出生人數多於死亡人數，人口自然增加呈現穩定成長現象。

以新北市各行政區來看，2020年人口成長以林口區增加5610人最多，近年來因三井outlet、機場捷運，以及世大運選手村改建之社會住宅，便利的交通帶動工商發展，成為年輕族群遷入的熱門區域；次為淡水區增加4668人，主要為當地新市鎮開發，淡海輕軌青山線、藍海線通車，再加上未來淡江大橋、淡北道路等重大建設到位，可有效改善交通、帶動地方產業繁榮。

民政局長柯慶忠表示，雖然新北市人口自然增加趨緩，但因新北市持續推動各項友善措施以及重大建設，其中新店央北重劃、泰山塭仔圳重畫及五股洲子洋重畫，各項建設將陸續到位，未來發展性強，可望吸引當地換屋族或鄰近區域外溢的自住客，未來人口成長指日可待，新北市人口總增加率仍可維持正成長趨勢。

此外據統計新北市2020年結婚登記共2萬1171對，與2019年相比雖減少2277對，但在520、國慶等特殊日，結婚對數分別較去年同期多1.5倍及5.7倍，創下近年新高。推測去年許多新人因防疫政策限制無法舉辦婚宴，將婚禮延期，但也有新人認為不確定的年代愛要及時，反而選擇在這一年的特殊日互訂終身。

(中時 )