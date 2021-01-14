本季澳職受疫情及開季前兩隊退出賽程安排不易，也有部份賽程因天候延賽導致各隊出賽場次不一；本週表訂的「雪梨藍襪@墨爾本王牌」四連戰，達人主推王牌「不讓分」獲勝！上週運彩有開盤的兩場比賽中未再開出大比分差，提醒玩家們暫時收手勝分差玩法的資金配置，改採持續追蹤穩健低賠的固本連賺策略。

王牌目前7勝5敗勝率0.583排名第二，但已賽場數12場大幅領先各隊，已賽第二多的騎兵是9場，內容為4勝5敗僅排第四；其餘各隊已賽最多只有5場：阿德雷德巨人勝率0.750雖為最高但僅是3勝1敗樣本有限，出賽最少場的甚至正是本週王牌的對手藍襪，2場取得1勝1敗。從各方面論，實質上目前聯盟狀態最好的戰績領先者就是王牌。

翻開王牌團隊數據，投手部門中團隊自責分率3.84為聯盟第三屬中段班，但有幾項值得參考指標：首先，總局數96局被敲8支全壘打，平均每12局才挨轟1發，等於以正常9局賽事論此數值將低於1，意思就是很不容易遭到對手長打狙擊。其次，奪三振107次則是高於局數，等於投手每局能貢獻超過1人次的自力出局，壓制能力不俗；最後是鎖定勝利的能力：5個救援機會下有3次成功，目前團隊救援成功數為各隊最多，這些都是王牌已賽場次最多但仍有好戰績的主因。

進攻端王牌同樣有著優質表現：團隊打擊率0.276植基於101支安打之上，這代表每場比賽都能有近兩位數安打的火力。同時精確的選球獲取35次保送與全壘打7發雙雙為兩項目榜上排頭；外加傲視群倫的19支二壘打和積極發動11次盜壘中成功數過半達6次，再再提供了原就穩定的投手群更大奧援。

因此本週此系列賽中，達人認為王牌手感將持續加溫，而迄今只有2場出賽的藍襪要首度面臨四連戰體力考驗，故主推四場賽事都選擇王牌不讓分勝出。若搭配主客場戰績看：王牌8場客場作戰勝負各半，4場自家賽事則取得3勝，在這個主場系列賽當然更會以完全掌握勝績為目標！

最後在「大小」玩法的選擇上也稍作預測：兩隊投手能力並非頂尖，至今的打擊表現則是分列聯盟一、二席，因此雖然上週澳職連開小分，但本週仍應逆勢作「大」；拿來和「不讓分主勝」兩個選項，提供本週喜好棒球投注的彩迷參考。

(中時新聞網)