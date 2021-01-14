台中一位熱愛潛水的吳姓女子2020年11月離開台中租屋處，此後音訊全無，家屬心急在網路發文同時報警，經警方調閱位置後得知，吳女13日晚間曾在北市撥電話。今（14日）上午，吳女現身林森北路一間旅館投宿，經櫃台人員通報，吳女則向警方表示，近期當起背包客遊玩各地，本就沒習慣與母親連繫，實在不知道為何急尋她。

吳女的家屬12日在臉書社團發文尋人，此案經屏東潮州分局受理後，警方透過調閱吳女通聯記錄尋人，13日晚間傳出好消息，警方發現吳女曾在台北市中山區一帶，開機通話，北市警方亦隨即向轄區旅館傳達相關訊息。

據悉，吳女今（14日）現身林森北路一間旅館投宿，櫃台人員眼熟出吳女的身分，立刻通報警方，警方到場後將吳女帶回派出所，吳女則向警方表示，她過去並沒有和家人聯繫的習慣，隻身一人在外地工作。

吳女表示，最近當起背包客，離開居住地前往台灣各處遊歷美景，最近都待在雙北地區，才會選擇入住林森北的旅館。據悉，吳女透露目前並不想返回屏東老家，希望警方能幫報平安，對於經濟狀況與失聯原因，吳女則不願多談。

(中時新聞網)