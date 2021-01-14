真理大學麻豆校區台灣文學資料館創系主任、名譽館長張良澤，由於該館兩度無預警換鎖，使他不得其門而入，引發文史界譁然。已故作家鍾肇政之子鍾延威14日撰文，盤點真理大學校長陳奇銘的「奇言怪論」，並呼籲台文系主任錢鴻鈞站出來力挺，闡明立場。

鍾延威表示，陳奇銘學的是國際貿易，對台灣文學一無所知，收回台文館一事理應有和錢鴻鈞商量過，想找錢確認態度，尤其該館一旦北遷，館藏就完全落在錢手裡，想知道校方決策過程的他卻無從問起。

鍾延威說，翻閱台文系師資介紹，錢的專長為「鍾肇政文學」，且事實上確有其事，錢和父親之間有段友誼，雖然後續斷絕來往，張良澤事件發生，台文系師生都在協尋錢，期能帶頭連署聲援，盼望卻換得系主任的已讀不回；他呼籲，錢倘若不予師生站在一起，至少光明正大出面表態，將立場說個明白。

至於陳奇銘，鍾延威痛批，事發後陳的回應數變，不僅表示張連學校職員都不是，還否認曾將張列為榮譽館長，難道張獲頒證書時在場的數百位師生見證人都是假嗎；再者，校方指換鎖理由為張多年助理病死，讓幾位當過張助理的學生不解，直言我被「賜死」了？

「台灣文學資料館被粗暴野蠻封館，未來台灣文學史必會記住這一天。」鍾延威認為，校方這番理由，不但是睜眼說瞎話，更是邪惡之至，要求教育部不能不管，別只回應不痛不癢的官話，張11日宣布與真理大學、台灣文學資料館斷絕關係後，重要的是館藏何去何從。

文末，鍾延威感嘆，各機構討論的當然是理性且公允的說法，只是他不禁想，當初張連老婆坐月子的錢都拿去買書或史料時，怎沒人出來說，「張良澤又在買書了，大家快來幫忙？

(中時 )