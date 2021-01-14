前YG女子天團「2NE1」主唱朴春(Bom)，在團體解散後又沉寂一段時日，直至2018年睽違5年回歸歌壇，2019年參與競賽型綜藝《Queendom》，人氣回溫，不過隨著曝光機會變多，朴春因身形、臉蛋吹氣球般腫胖，引發外界熱議，但日前她公開近照，驚喜在半年內甩肉成功，昨又公布新照片，穿著透膚裝展露小蠻腰，變化之大讓人嘖嘖稱奇。

朴春過去接受訪談，就曾透露自己很愛吃東西，因此宣傳期之外的休息時間，經常呈現放鬆狀態，直到準備發唱片時就會努力瘦下來，但她單飛之後，對於外型似乎放飛自我，現身時多靠服裝修飾，去年6月走南韓大鐘獎電影節紅毯，更被拍到超腫照，如灌氣般的身軀將窄裙洋裝的格紋撐得變形，跟過去在女團中的纖細模樣實在相差太大，引發網友議論。

朴春新照曝光，瘦出ㄦ字水蛇腰，被讚猶如真人版娜美。(取材自JUVIS YouTube頻道)

日前朴春曝光了近照，透露跟南韓知名減肥診所合作，這間診所早前曾幫助Super Junior神童甩肉成功，這回換幫助朴春，成功讓她短短半年內甩掉11公斤，從70公斤瘦到59公斤，還幫她做了兩個時期的對照圖，落差之大嚇壞眾網友。

但當時的照片中，朴春將長髮放在胸前兩側，稍微遮掩了身體的線條，昨她跟診所都更新了新照，朴春將收至身後，還換穿了顯胖的白西裝及透膚黑紗短裙洋裝等，讓瘦身成功的身形明顯展現，更能看見ㄦ字纖細水蛇腰，被讚瘦下來超美，根本「真人版娜美」。

(中時新聞網)