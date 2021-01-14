疫情影響，勞動部去年4月底推出100萬個紓困貸款名額給民眾應急，讓有需求的人可1年免息借10萬元，當時名額釋出馬上被掃空，日前有網友分享他把10萬貸款全拿去買股票，8個月後現賺5萬，獲利5成的戰績羨煞許多人。

有網友拿紓困貸款投資股票大賺。(翻攝自「爆廢公社二館」)

一名網友在臉書「爆廢公社二館」12日表示，他去年中辦了政府的10萬元紓困貸款，全部拿去投資股票，12日將股票全部賣出大賺50%，將錢還政府後爽賺5萬元，還分享自己買的是生技股「景凱」，等於是借政府的錢去賺錢。

文一曝光後，吸引許多網友留言，表示當時一堆人像原PO這樣借紓困金來投資股票，「太狂了」、「羨慕」、「可惜，拿去買比特就起飛了」、「我也拿來買股票，在想要不要還了，不然辦卡都卡在信貸被扣分」。

但也有人質疑，「拿紓困金買股票，政府會給過？」、「要不是政府當保人恐怕一般人都貸不出來」、「現在就是玩股票才有辦法賺錢這種歪風，希望不要哪天真的變泡沫」、「所以就是借來玩股票嘛，投資有風險有賺有賠，你剛好沒失敗而已」。

雖然去年的紓困貸款沒了，但今年也有勞保紓困貸款，受理期間為1月8日至22日，只要符合生活困難需要紓困；參加勞工保險年資滿15年；無欠繳勞工保險費；未借貸本貸款或曾借貸已繳清者；未請領老年給付、終身無工作能力失能給付或未請領勞工保險補償金者都可以申請，每人最高貸款10萬元，至多可申貸3年，年利率1.28%，開放20萬個名額。

(中時新聞網)