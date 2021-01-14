台灣日前再度發生新冠肺炎院內感染，前衛生署長楊志良在政論節目稱，應將染疫醫師開除。對此，台北市長柯文哲認為，罵完以後還是應該鼓勵他，醫護人員長期打仗，要隨時都緊繃神經其實不容易。

柯文哲表示，大家當然可以怪那位醫生穿脫衣服、保護做得不太好，不過自己在第一線作戰就知道，最好外科醫師也不可能手術死亡率是0，只是會比較低而已。

柯文哲表示，假設自己還是柯P，去檢查那位醫生口罩沒戴好、衣服沒有穿好、脫的技術不好，相信還是可以找到他缺點，不然怎麼會被感染，但如果是老師，罵完以後還是要關心對方，罵完之後應要給他點鼓勵。

柯文哲指出，新冠肺炎到目前為止，全世界醫護人員死亡已經超過一萬人，因此這次很高風險的，北市今上午也開防疫會議，並把衛生局長與聯合醫院總院長找來，建議負責照顧確診案例的醫護人員，如果未婚沒有家庭的，盡量住在市府準備後的旅館，減少跟人群接觸。

柯文哲直言，現在國內疫情比較趨緩，導致醫護人員比較鬆懈，所以該案例出現感染女朋友的情形，如果是疫情比較緊張時候，相信對方會很謹慎，一有發燒就會去做檢查，然後不敢回家，但醫護人員這麼長時間打仗，要隨時都緊繃神經其實也不容易。

(中時 )