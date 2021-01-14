台中太平永隆里長辦公室遭祝融 無人受傷 12:272021/01/14 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中市太平區永隆里辦公室14日，傳出遭祝融。（民眾提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市太平區永隆里辦公室14日，傳出遭祝融，永隆里長張立緯當時剛好外出服務里民，消防局接獲民眾報案，立即派遣車籠埔消防分隊趕抵現場，佈水線滅火所幸無人傷亡。 新聞透視》國內首例醫師新冠確診 疫調結果搞雙標 徒增恐慌 子彈亂飛3》雙煞持長短槍掃射沙鹿茶藝館26槍 造成一死仍未破案 (中時 ) #永隆 #里長 #遭祝融 #快訊 #辦公室 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 芝山岩古蹟惠濟宮 蓋電梯惹議 04:102021/01/13 地方新聞 CES 2021開幕 首個全數位化CES轉化科技產業新訊形式 12:022021/01/13 科技 永聯物流 拚東南亞疫後商機 04:102021/01/13 財經要聞 華新科一場火 被動元件惜售 04:102021/01/14 財經要聞 CES 2021正式開幕 創新科技開創更美好未來 21:432021/01/13 財經 寒冬送暖 中市警方結合地方民力關懷獨居長輩 19:202021/01/13 寶島 《熱門族群》華新科遭祝融 被動元件短期供需影響不大 09:262021/01/14 財經 新足跡！全聯桃慈文店鐵門深鎖閉店 里長怨被動從媒體獲悉 15:392021/01/13 生活 北市周六3里長補選 04:102021/01/12 地方新聞 樹林學府路 髒暗小徑變綠廊道 04:102021/01/12 地方新聞 雙十公車綁卡問題橫生引民怨 交通局：愛金卡更新軟體全數退款 18:312021/01/13 生活 社會熱門新聞 館長譙吳宗憲：屁都不如 遭告求償百萬開庭失蹤 - 社會 說好3小時7200元只牽手 男大生亂摸出租女友下場慘 - 社會 拒為同鄉閨蜜翻案 湖南女法官慘遭殺死在停車場 - 社會 早午晚都想要！國中女同學照三餐吃人夫 正宮氣炸 - 社會 國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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