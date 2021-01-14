「仔仔」周渝民當年拍攝《痞子英雄》和女星喻虹淵結緣相戀，2015年公布結婚喜訊，隔天便生下女兒，喻虹淵也專心在家相夫教子，去年底她在IG限時動態發布4隻鴨子的照片，引起外界猜測夫妻倆是否要迎來第二胎，對此，周渝民也回應了。

周渝民日前出席新戲記者會，被問到喻虹淵是否懷了第二胎，簡潔有力地回答：「沒有」，提到第二胎的規劃，他透露：「對於小朋友不喜歡計畫，有也好，沒有也無所謂，精神奉獻這一個身上，我們才初為人父母，有一些資訊來得很快，心力交瘁照顧一個小孩，個人本身覺得一個就夠。」

周渝民也表示，由於孩子很黏媽媽，喻虹淵也很難有機會出來拍戲，而儘管他自稱是虎爸，但是在女兒面前還是兇不起來，「覺得最起碼尊重，像是對家裡長輩，這方面約束一點，其他就媽媽主導。」他坦承因為以前長年在外拍戲，去年因為疫情正好多出很多時間陪伴家人，幫太太分攤壓力。

仔仔透露女兒很黏老婆。(圖/翻攝自周渝民微博)

然而他也忍不住說出爸爸的煩惱，因為之前忙到無法陪伴孩子，導致女兒對他有點生疏，不免感到挫折和困難，「女兒對我有隔閡，現在沒有收到成效。」

(中時新聞網)