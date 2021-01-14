原來籃網明星後衛厄文根本不是因為社會問題不打，而是不爽籃網總教練是納許罷了！根據《SNY》記者湯米迪14日爆料，當聽到籃網找納許當總教練，厄文感到「暴怒」，更不贊成納許擔任籃網主帥，跟好友杜蘭特之間關係也逐漸疏遠。
自從6日打完跟爵士比賽，厄文目前已經連5場宣告缺陣，籃網拿下3勝2敗，包含籃網高層與納許，都不知道厄文到底何時才肯歸隊，他卻陷入跑去家人派對不戴口罩影片外傳爭議，聯盟還在調查就算他想上場，到底必須先隔離幾天？
如今厄文被爆出不爽納許當籃網總教練，其實早有跡象可循，因為他曾放話籃網根本不用總教練，他跟杜蘭特就可擔任教頭了，湯米迪的突然爆料，只是把事實放上檯面，接下來這場鬧劇該怎麼收尾，恐怕沒人可以預測，也讓籃網更尷尬。
只是如果就連好友杜蘭特都跟厄文漸行漸遠，看來厄文真的很有可能就此宣告離開籃網，就有美媒預測籃網會跟火箭達成交易換來哈登，就是在替厄文可能離開做好準備，問題是走了厄文，來了一個也很難搞的哈登，籃網內部恐怕還是一團亂。
(中時 )
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