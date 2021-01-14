🚨Update on Kyrie situation.🚨



I’m told he’s been “furious” at the organization for some time for not giving him more input on the head coach hiring.



He was not in favor of Steve Nash.



Also, his relationship with Kevin Durant has been described as “very distant” recently. https://t.co/MS4yvW4x2J — Tommy Dee (@ThomasCDee) January 13, 2021

原來籃網明星後衛厄文根本不是因為社會問題不打，而是不爽籃網總教練是納許罷了！根據《SNY》記者湯米迪14日爆料，當聽到籃網找納許當總教練，厄文感到「暴怒」，更不贊成納許擔任籃網主帥，跟好友杜蘭特之間關係也逐漸疏遠。

自從6日打完跟爵士比賽，厄文目前已經連5場宣告缺陣，籃網拿下3勝2敗，包含籃網高層與納許，都不知道厄文到底何時才肯歸隊，他卻陷入跑去家人派對不戴口罩影片外傳爭議，聯盟還在調查就算他想上場，到底必須先隔離幾天？

如今厄文被爆出不爽納許當籃網總教練，其實早有跡象可循，因為他曾放話籃網根本不用總教練，他跟杜蘭特就可擔任教頭了，湯米迪的突然爆料，只是把事實放上檯面，接下來這場鬧劇該怎麼收尾，恐怕沒人可以預測，也讓籃網更尷尬。

只是如果就連好友杜蘭特都跟厄文漸行漸遠，看來厄文真的很有可能就此宣告離開籃網，就有美媒預測籃網會跟火箭達成交易換來哈登，就是在替厄文可能離開做好準備，問題是走了厄文，來了一個也很難搞的哈登，籃網內部恐怕還是一團亂。

(中時 )