受到11月日本核心機械訂單出乎意料上漲，以及美國英特爾大漲7%激勵。日經在科技股領漲下，早盤收盤時再創30年新高，日線也可望連五紅。日經225指數早盤收28,849.01點，上漲392.42點，漲幅1.38%。東證股價指數早盤暫收1,880.4點，上漲16點，漲幅0.86%。東證也可望連6日收高。

Monex證券表示，投資人害怕錯過行情瘋湧入市，因此向上的股市行情，也讓市場買進更多股票。

晶片相關科技類股漲勢兇猛，跟著英特爾上漲7％沾光。英特爾表示，新執行長將走馬上任，以及第四季財測可望上調。

愛德萬測試(Advantest)上漲2.99％，東京威力科創(Tokyo Electron)也漲了0.63％。

日本11月核心機械訂單，出乎意料呈現連兩個月成長，激勵相關個股表現。

村田製作所（Murata Manufacturing）上漲2.85％，安川電機（Yaskawa Electric）上漲5.65％，發那科(Fanuc)上漲1.2％，而軟銀集團（SoftBank）也漲3.45％。

同時，券商族群出現上漲格局，野村控股（Nomura Holdings）上漲2.49％，大和證券（Daiwa Securities）上漲3.16％。瑞穗金融(Mizuho Financial)上漲0.21％

本田汽車上漲0.31％，公司表示因缺料，故暫停英國產線。豐田汽車下跌0.14％。

東證指數中，跌幅最大為大華實業社(GS Yuasa)，下挫4.41％，JFE控股(JFE Holdings)下跌3.68％，以及川崎汽船(Kawasaki Kisen Kaisha)下跌3.34％。

(時報資訊)