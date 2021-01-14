針對媒體報導「台灣貨櫃沒賺頭，出現跳港現象」，陽明(2609)澄清絕非事實，陽明海運表示，在目前船舶調度緊張情況下，公司已積極安排加班船因應，相關航線調度仍以完成客戶交付運送任務為首要，陽明今天盤中股價逆勢大漲，直逼漲停板。

陽明海運目前所屬航線(包含THE聯盟之歐美航線)自2020年12月迄今發生之航線跳港安排(非僅限於台灣碼頭，亦包含歐美亞等其他港口)，均屬船期延誤或操船航商船舶調度等問題產生，公司所屬THE聯盟之運作，亦嚴格遵守世界各國反托拉斯法之規範，僅及於航線船舶及艙位營運之合作，絕無市場運價之討論，自無因個別市場運價高低而決定跳港之可能；報載「至於跳哪些港是經過投票，貨少、運價較低的港優先被跳過」之內容，顯然對於現行跳港狀況及聯盟運作方式有所誤解。

陽明海運表示，跳港主因為全球各主要貨櫃碼頭持續擁塞造成船期延誤狀況無法解決，加上船舶調度問題，進而導致全航段空班，並非個別市場運價高低之結果。

陽明海運強調，在目前船舶調度緊張情況下，陽明海運已積極安排加班船因應(包含2020年12月執行台灣-菲律賓加班船)，以紓解堆積貨量，顯示相關航線調度仍以完成客戶交付運送任務為首要。

(時報資訊)