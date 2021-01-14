◎反萊豬公投新法寶 藍營皮卡豬首亮相

國民黨上午召開記者會，公布已設置公投連署網站，內容有各種公投連署資訊，例如最新連署數已逾8萬份、查詢各連署點及下載連署書，以及公投活動及影片，本周六將赴新竹市宣講、車隊遊行，包括以馬英九2008年競選總統的皮卡改裝的「皮卡豬」也在今天亮相，將是「春嬌」、「志明」兩隻模型豬、空飄墨鏡豬之後，另一宣傳利器。

◎傳染疫醫師照顧過紐籍機師 院方回應了

遭長榮航空開除的紐西蘭籍機師（案765）在去年12月20日被北部某醫院收治，20天後二採陰已出院；醫界傳出近日院內染疫的醫師（案838）照顧過該名機師。院方不承認、不否認，僅強調醫護人員堅守崗位、戰戰兢兢，疫情相關內容須由指揮中心公布，不便透露細節。

◎楊志良開除說 侯友宜全力支持醫護人員

前衛生署長楊志良呼籲要把染疫醫師開除，引發熱議，新北市長侯友宜14日受訪指出，疫情爆發後，醫護人員承擔最大的風險，扛起了全國民眾健康責任，應該用更堅定、感恩的心全力支援站在第一線的醫護人員，「醫護同仁我們真的感謝你」。

◎道奇奪冠成員轉隊太空人 巴耶茲獲1250萬美金合約

巴耶茲(Pedro Baez)是過去道奇隊的主力牛棚，去年在世界大賽也扮演重要角色，不過成為自由球員後被太空人網羅，今日確定與太空人簽下2年總值1250萬美金的合約。

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(中時新聞網)