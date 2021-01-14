運彩的大小分是許多人喜歡的玩法，因為無關勝負只需掌握幾個與分數相關的重要指標就能夠輕鬆預測！今天就在此為大家介紹本季NBA最容易出現小分的球隊-克里夫蘭騎士，只要瞄準騎士，中獎絕非難事。

騎士目前聯盟東區排名第11，開季到現在共打了12場比賽，其中出現高達10場的小分賽果(比運彩賽前所開立的大小分數值還小)，神奇的是只有開季的最前2場比賽出現大分(小分佔比超過83%)，而且第2場還是因為與活塞進入延長賽才打到大分的！騎士不斷地出現超低比分賽果的原因有以下幾點：

第一是『得分火力』不足，騎士全隊只有悉士頓(Collin Sexton)一人場均得分超過20且因為腳踝傷勢出賽狀況不穩定。再來是『三分球佔比』過低，要知道三分能力可是大分球隊的標準配備，無論是之前浪花健全的勇士還是崇尚小球的火箭，都是用大量3分球堆砌而成的大分球隊。反觀騎士本季平均出手100球只有31.9球在三分線外，佔比排名聯盟最末。

接著是『防守能力』頂尖，很多人也許沒意識到，騎士頂著如此戰績卻是本季所有NBA球隊當中防守最出色的隊伍，他們的每100回合失分分數僅104.7分，與由雷霸龍帶領的上屆冠軍湖人並列最低！騎士後衛群機動性極高，在防守端不斷干擾對手，場均抄截10.2球並且可以讓對手出現高達19次的失誤，兩項數據都是聯盟最佳。

還有『罰球次數』不多，罰球是籃球得分項目當中唯一一項可以在時間停止的情況下得分的手段，因此罰球在運彩大小分玩法也佔有舉足輕重的地位，騎士場均罰球次數18.9球聯盟倒數第3，但命中率65.2%以及罰球命中數12.3球都是聯盟最差。不要忘了一併參考製造對手罰球的次數，騎士對手場均18.6罰13.3中也是聯盟倒數第一。

最後是『Pace』，騎士場均攻守回合次數為97.52聯盟倒數第3。緩慢的進攻節奏再搭配上述所有的『小分指標』，騎士會出現這麼多的小分賽果絕非偶然，不用再猶豫了，瞄準騎士的比賽投注小分準沒錯！

(中時新聞網)