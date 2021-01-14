前衛生署長楊志良日前批評染疫的醫師若沒有遵照SOP就應開除，引發醫界怒火，衛福部長陳時中表示「無言以對」，總統蔡英文力也跳出來批楊，強調不需要用「開除醫師」這樣的風涼話來打擊前線士氣。對此，楊志良今(14日)再度反嗆，「我覺得蔡英文才是風涼話」。

楊志良日前在政論節目《新聞面對面》中表示，雖不應苛責醫師插管噴濺的部分，但是認為該名醫師未按照SOP去做，「發生事情後要把自己所有的防護衣脫掉，再重新穿一套防護衣」，他若是院長，第一件事就是把他開除。對此，陳時中昨(13日)直言，「我無言以對。」

蔡英文13日也表示，「此時此刻，我們不需要政治口水，不需要急著譴責醫護人員」，更不需要用「開除醫師」這樣的風涼話來打擊前線士氣，呼籲大家「把口罩戴好，就是對醫護人員的支持」。

楊志良今接受媒體採訪時回應，自己於2011年卸任，離開政府已經10年，就是小老百姓一個，「我覺得蔡英文才是風涼話，我反嗆她...，且我覺得很奇怪，深綠非常會操作新聞。」

楊志良質疑北部某醫院將進行2500人篩檢措施，是這個醫師沒有遵照陳時中的規範嗎？「請問蔡總統你要維護這樣的醫師，是他錯了還是我錯了？如果大家認為我錯了，我沒有話講，我就像陳時中回『無言以對』一樣，今天也對蔡總統說無言以對、蔡英文總統萬歲好棒棒。」

(中時新聞網)