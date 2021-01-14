「文化部霸凌教育部！」中華語文促進協會祕書長段心儀痛批，教育部為了配合文化部《國家語言發展法》，一聲不吭、毫不反抗，回頭修自己花了4、5年琢磨出來的108課綱，不但是失職，也踐踏台灣學生的未來。

段心儀說，整件事都非常荒謬，有雙重扭曲。第一，《國家語言法》本身就說不清楚，其第二條法規將國家語言定義為「台灣固有族群使用之自然語言及手語」，請問何謂「固有族群」？從原住民開始，閩南語、客家語，到民國38年來台的大陸各省分山東話、四川話、新疆話、蒙古語，以及現在的新住民語，台灣小孩要學多少語言？有師資教嗎？

因為有這些困擾，第二個扭曲就出現了。教育部把「國家語言」逕自改稱為「本土語文」，但是108課綱裡講得很清楚，所謂本土語文指的是原住民語，沒有所謂固有族群這種模糊概念。教育部偷換概念，沒有違法之虞嗎？

段心儀說，108課綱裡本土語文也就是原住民語在國小是部定課程，可以酌情上課；但是「國家語言」被偷換概念改稱「本土語文」之後，完全變調，變成國小到高中12年都要上「本土語文」。這牽動另一個問題：原本108課綱最大亮點是彈性學習課程，有一定的節數，國中3年有3到6學分。但是教育部屈從文化部《國家語言法》之後，要求國中每學期要有1節本土語言課，換句話說，整個國中要學6學分本土語言，吃掉所有彈性課程，包含統整性主題、專題議題探究、社團活動與技藝、特殊需求領域等各類課程。

段心儀說，彈性課程定位是校定課程，108課綱為了孩子能夠共好、溝通，4、5年來花了那麼大精神，花了幾百億，結果文化部叫教育部把所有彈性課程都讓位給本土語文，教育部一聲都不吭，毫不反抗，放掉自己的職責，放掉台灣學生的未來，任由文化部霸凌教育。

段心儀說，過去本土語文還被認知為閩南語、客語時，已有師資不足的問題，教材也因為拼音不同而不統一，學生回家跟阿嬤說閩南語，還會指責阿嬤說得不對，「學校不是這樣教。」本土語言教育原意是要學生跟長輩溝通，反而變成跟長輩之間的扞格，這是甚麼母語理念？現在國家語言又變成「台灣固有族群使用之自然語言及手語」，語言到底是用來溝通，還是用來製造隔閡？

段心儀說，台灣好不容易用國語統一台灣各地方言，讓所有人可以溝通，現在《國家語言法》卻反其道而行，假設一場會議中每個族群都認為可以用自己的語言來發言，請問要準備多少翻譯？《國家語言法》說讓大家自己想辦法，非常荒唐。

段心儀說，蔡英文總統希望2030落實雙語教育，一方面卻用《國家語言法》把所有彈性課程吃掉，所以才會發生課審會審議大會調整108課綱時，國中分組4名委員集體退席，讓會議開不下去，結果教育部換了委員還是繼續開會，完全就是政治利益輾壓學子未來。

(旺報 )