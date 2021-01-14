美國總統當選人拜登將任命前亞太助卿坎貝爾，出任白宮新設的「印太事務協調官」，主責亞洲外交事務。對此，國民黨主席江啟臣今天表示，這些官員幾乎是在歐巴馬時代有處理對外事務經驗的高級官員，代表拜登對外政策會跟川普時代有所不同，他認為拜登團隊未來可能延續歐巴馬時代的重返亞洲政策，但不代表會完全照舊。

對於美國國務院前亞太助卿坎貝爾（Kurt Campbell）將出任「印太事務協調官」，國民黨主席江啟臣上午受訪表示，應該從新的拜登政府外交國安團隊來看，包括新的國務卿、國安顧問等職位，這也代表拜登政府未來對外政策與對台關係，應該都會有新的調整。

江啟臣指出，這些人幾乎是在歐巴馬時代有處理對外事務經驗的高級官員，由他們接任重要位置，也顯示新的美國政府的對外政策與對外關係，勢必和川普時代有所不同。

至於坎貝爾上個月對外發言時強調，美國必須鼓勵台海和平對話，江啟臣說，過去民主黨執政時的對台政策與對兩岸的政策，是以和平為主要路線，採取多邊合作，結合在價值理念相近的國家，採取集體政策與作法，未來拜登團隊就任，可能延續過去歐巴馬時代重返亞太、亞洲再平衡的政策，

江啟臣強調，不過，這並不代表拜登政府會完全照舊，他認為拜登政府會有新的做法，路線上顯然和川普政府不同。

印太事務協調官是拜登團隊新設的職位，先前普遍被媒體稱為「亞洲事務沙皇（Asia tsar）」，由於出任個職位的人士將處理對中國關係，直屬長官為準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），在美中關係跌落谷底之際，格外受到外界關注。

(中時 )