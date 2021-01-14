冷氣團來襲，新北市中和區中興里卻傳出無瓦斯可用，13日晚間已陸續恢復。市長侯友宜今（14日）表示，會進一步了解，天寒地凍，絕對不能讓民眾家裡，因為民生的用電、用水以及瓦斯的量能不足，產生健康的疑慮。

侯友宜說，民生的議題中，常用到的水以及瓦斯、電，在這段時間因為天氣冷，供電上或有沒有其他的因素，都會再做進一步了解，新北市有責任去了解民生管線的營利單位，做一個深入的了解。

(中時 )