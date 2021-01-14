中和傳出無瓦斯可用 市府將進一步了解 12:332021/01/14 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 冷氣團來襲，新北市中和區中興里卻傳出無瓦斯可用，13日晚間已陸續恢復。市長侯友宜今（14日）表示，會進一步了解。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 冷氣團來襲，新北市中和區中興里卻傳出無瓦斯可用，13日晚間已陸續恢復。市長侯友宜今（14日）表示，會進一步了解，天寒地凍，絕對不能讓民眾家裡，因為民生的用電、用水以及瓦斯的量能不足，產生健康的疑慮。 侯友宜說，民生的議題中，常用到的水以及瓦斯、電，在這段時間因為天氣冷，供電上或有沒有其他的因素，都會再做進一步了解，新北市有責任去了解民生管線的營利單位，做一個深入的了解。 開發商捐贈公益空間 可改代金 缺料潮再起 電子零組件全面噴出 (中時 ) #瓦斯 #了解 #傳出 #侯友宜 #民生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中租衝數位 零卡分期進化 04:102021/01/14 金融．稅務 138萬青年卻沒有青年局 議員開公聽會籲新北盡速成立 11:422021/01/14 政治 康健雜誌 骨力決定你的健康力 04:102021/01/14 產業特刊 高雄國三女學生校內墜樓 同學目睹嚇壞 10:232021/01/14 社會 新北自來水黃黃的 數萬居民崩潰：濾心剛換秒黑 09:552021/01/14 生活 崔天凱傳屆退 馬朝旭將駐美 04:102021/01/14 兩岸新聞 SCHUNK 推達明機器人專用末端工具 04:102021/01/14 產業特刊 港股上市熱 快手、B站趕進度 04:102021/01/14 全球財經 台灣權王－外資挺 聯發科世界先進發燒 04:102021/01/14 證券．權證 陸戰硬底子 張旭東接掌對印前線 04:102021/01/14 兩岸新聞 南向資金掃貨 8天破1千億港元 04:102021/01/14 全球財經 生活熱門新聞 遭陳時中雙標對待 徐巧芯親上PTT怒點5人：怎麼都閉嘴了 - 生活 大台北自來水染黃 原因找到了！史上首見低溫翻攪 - 生活 前署長開戰 葉金川批「豬頭老楊」楊志良撂話罵三字經 LINE群組對話曝光 - 生活 被醫界圍剿不怕 楊志良再為2事怒轟陳時中：你好自為之 - 生活 回暖3天 下波寒流周六到 極凍時間點出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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