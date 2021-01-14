該院門診掛號民眾比過去少兩成。（姜霏攝）

北部某醫院爆發醫師（案838）及護理師（案839）染疫，該院為防止疫情延燒，從12日晚間開始進行全院普篩，全院員工約2000位，加外包商、替代役男約莫2500人，分3批次進行全面篩檢，被中央匡列的院內病患也陸續採檢中，而員工採檢位置並非民眾採檢的戶外組合屋，而是在醫院後棟。

事件發生3天後，前去該院做採檢的民眾明顯減少，一早到中午民眾採檢人數僅約5人，對比昨天的採檢排隊人龍，相當於少掉一大半，目前該院的急門診仍正常運作，但門診掛號人數少了約2成，不少非急迫性病症的民眾也紛紛取消掛號、延期掛號，平時人滿為患、一位難求的停車場，也只有零散的車輛，而該院目前維持「只進不出」，消防單位也暫時不將病患送往該院，今天尚無轉院患者。

另，據了解，院方今日會完成3分之1的全院篩檢，感控人員會依照科室分批進行篩檢，平時該院醫護人員也有確實做好防疫措施，包括酒精消毒、戴口罩等，呼籲民眾不必過於擔心及恐慌。

(中時 )