數十年來，美國外交一直受制於錯綜複雜而晦澀難解的規則，以支持台灣這關鍵亞洲夥伴，並避免激怒北京和挑起台海戰端。而這戰略細節始終蒙著一層神秘面紗，但這星期相關規則似乎被撇在一旁。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）13日分析指出，美國總統川普在位只剩短短幾天，但卻不顧長期的兩岸政策，這既提高了期望，也為拜登政府如何因應北京這最大的地緣政治對手設了新限制。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周六突然取消美國政府禁止美台外交官互動的限制，這舉動雖屬象徵性，但卻是美台關係的重大升級。然而，就在美國駐聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）準備造訪台灣，成為短短8個月內第3名訪台的美國高官前夕，國務院卻以協助政權順利過渡為由，凍結所有官員出訪。

然而，川普政府官員還有另一招對付北京和即將上任的拜登政府。國安顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）周二晚公開了10頁密件，凸顯中方超越北韓，擴大「偏執的影響範圍」，成為華府必須因應的頭號挑戰。

(中時新聞網)