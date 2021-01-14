即將進入春節返鄉潮，返鄉民眾申請防疫旅館的需求量激增，嘉義縣原有的房間數1月20日後已全數額滿，嘉縣衛生局緊急媒合有意願的旅館業者加入，新增84間房間供返鄉民眾選擇。

衛生局疾病管制科長李昭瑢指出，2020年嘉義縣居家檢疫人數平均維持在100到120人之間幅動，隨農曆年將近，最近已增加到160至170人左右，申請入住人數明顯增加中，而嘉縣原本防疫旅館房間數只有58間房間，雖增加至75間，20日後預約額滿，所以再多媒合一家，目前全縣共有159個房間可供申請入住。

返鄉過年民眾增，嘉縣再添一處防疫旅館。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

衛生局評估，距離農曆春節不到1個月，若以回國居家檢疫14天計算，加上7天自主健康管理，民眾必須在1月20日前返鄉入住居家檢疫場所，才能如期與家人團圓吃年夜飯，呼籲民眾把握時間。

目前嘉縣新增加山區的防疫旅館已設置訂房專線0926-388935及0926-388937，每日早上9點到晚上10點提供訂房服務，另海區訂房專線0905-493370，每天早上10點到晚上10點提供訂房服務。

(中時 )