繼新北市之後，台北的自來水也傳出災情，不少民眾發現水的顏色變黃。（圖／翻攝自PTT）

繼新北地區傳出自來水變黃的消息，台北市也傳出災情，一名網友發文表示，昨晚發現水看起來很髒，顏色泛黃、有雜質，引發網友熱烈討論，各地的民眾紛紛回報「自來水變黃」，且水聞起來有個味道。而北水處今午也開記者會說明原因，並表示受影響用戶約450萬人，減免10天水費。

一名網友今在PTT上發文分享，昨晚為了幫小孩洗澡放了一缸水，結果一看水盆嚇一跳，因為水看起來超髒的，而且把水放掉重裝了3、4次都一樣黃黃的，且上面還有棉絮懸浮物，水中則有些雜質。

繼新北市之後，台北的自來水也變黃，網友放了一缸水發現，水中有雜質，看起來很髒。（圖／翻攝自PTT）

該網友懷疑是水塔的問題，但去頂樓查看之後，也沒發現異樣，且水塔的蓋子也關得好好的，只好打去自來水公司詢問，但由於時間太晚了，因此只讓她語音留言，所以她也只能硬著頭皮迅速幫小孩洗澡。

該網友也說，今天早上使用兩個同款的白瓷碗裝水，發現流過濾水器的過濾水與自來水的顏色，明顯有落差。從原PO分享的照片中可見，盛裝著自來水的那一碗明顯比另一碗水泛黃許多，開閃光燈再拍可發現，連使用濾水器的水中也有些許雜質。

該名網友提到，水的顏色泛黃及有雜質，開著水龍頭直接流水看不太出來，但用碗盆裝之後，水裝得越多越明顯，而自來水公司目前好像也不確定怎麼了，只提到可能管線熱脹冷縮造成。

貼文引發網友熱議，「三重區昨晚也是水變黃、有雜質，隱約還有個味道」、「大直、內湖、新店、新莊，水全都變黃」、「中永和社團也正在討論這個問題」、「文山區也發現水的顏色比較黃」、「我是在中山區，本以為是住家附近施工造成，但現在看來受影響範圍很大」、「大同區也是」、「士林區昨晚水變黃，以為是水塔問題正要派人查」、「真的，過濾的蓮蓬頭，突然變很髒！」

繼新北市之後，台北的自來水也傳出災情，不少民眾發現水變黃，也有人PO出蓮蓬頭的濾水器直呼，突然變好髒。（圖／翻攝自PTT）

台北自來水事業處今天下午2時也召開記者會說明，因寒流導致氣溫驟變，導致淨水處理效果不佳，部分民眾發現有自來水變黃的狀況，受影響用戶約450萬人，而該狀況已於14日凌晨恢復，受影響的用戶將減免5日基本費及水費，以及補償5日的基本費和水費。

(中時新聞網)