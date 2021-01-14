敦泰(3545)上季營收創下新高，連帶去年營收增長也達5成，2020年營運報喜，展望2021年，5G換機潮可期，敦泰也將力拚首季淡季不淡，今股價攻上漲停價106元鎖住。

敦泰去年第4季營收為43.07億元，季增加12.88%，年增加53.43%，持續創下單季歷史新高紀錄；累計去年全年營收為138億元，年成長50.65%。

敦泰認為，第1季儘管為產業傳統淡季，但由於客戶拉貨動能延續，因此，樂觀看好營運可望優於去年同期水準。

展望2021年，全球看好5G換機潮，全年5G智慧機出貨量將會相較2020年逾翻倍，將帶動敦泰IDC、AMOLED觸控IC等產品線出貨續旺，故敦泰整體營運預期仍有明顯成長空間，據悉，目前客戶已經向敦泰預定後續至少三個月的訂單，也就是說，敦泰整體營運能見度已經看到第二季。

目前全球半導體晶圓緊張，惟敦泰晶圓代工產能相對過往缺貨情形改善許多，加上敦泰晶圓代工價格調漲，已將成本反映給客戶，有利於敦泰營運動能，另外，敦泰2021年預計拿到的代工產能約增加10%，但仍要看能否多爭取代工產能去提升市佔才是關鍵，敦泰產能主要來自於力晶、台積電(2330)以及聯電(2303)。

另外，先前也傳出敦泰順利搶下今年三星面板AMOLED觸控IC大單，三星旗艦新機Galaxy S21系列新機將在今晚揭曉，隨著三星今年在5G智慧機的積極態勢，也將有利於敦泰。

(時報資訊)