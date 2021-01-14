消費性食品、飲料和個人護理製造商聯合利華(Unilever Plc)預期，即使東亞和非洲、拉美市場的業務回復，全球消費模式將在今年上半持續遭抑制。

執行長Jope在路透訪問中表示，上半年將持續低迷的消費，從下半年開始反轉，然後到明年。

聯合利華為食品和清潔護理等消費品大廠，生產諸如香皂或果醬等塗抹食品或個人護理品，公司撤回了全年銷售目標，由於新冠疫情持續，仍未對未來業務提出預測。

該公司預期將領先廣泛的市場表現，預期近期不會影響公司獲利率，「從獲利率來看，不會期望有重大挫敗，但是在全球稍微穩定之前，不想玩數字遊戲」。

新冠傳染病推升了諸如聯合利華、雀巢、Kraft Heinz等公司的食品銷售，雖然聯合利華在對公共場和餐廳等食品供應上出現顯著滑落，使其受損害。

在東亞，特別是新加坡和中國的業務回復正常，有跡象顯示中國已經有了進步；非洲和拉丁美洲顯示強勁的消費韌性。

聯合利華還在員工安全策略上，獲得疫苗夥伴的支援，鼓勵員工接種疫苗，並宣布將購買疫苗，分享給貧窮國家的民眾。新興市場大約佔了聯合利華60%的營收。

(時報資訊)