一名家住台南的許姓男子，被女友要求分手後，數度要求復合遭到拒絕，因此假借以還8萬元債務為由，邀A女約到家中拿錢，未料當場卻只給2000元，A女拿到錢後立刻要轉身離去，許男竟將他壓在床上強行性侵，還恐嚇「再哭就讓你死」，A女事後向朋友哭訴遭遇並報警處理。台南地方法院審理後依照強制性交罪判，判許男3年8月，仍可上訴。

根據判決書記載，許男於民國108年初起與A女交往為男女朋友，至同年8月間分手，期間許男並積欠A女新臺幣8萬元。但是事後許男要求復合遭拒，開始多次聯繫A女，並以要給A女錢為由，邀她前往租屋處。

A女抵達男方租屋處後，拿到許男所給之2千元後即欲離去。但許又表達希望與A女復合，遭A女拒絕後，竟抓住她雙手與脖子、恐嚇「再哭就讓妳死」，將A女壓制於床上強行性侵，過程中並造成「右臉擦挫傷」傷害。

女方事後不甘受辱向朋友哭訴，於是在朋友建議下前往警局報案。但法院審理時，男方辯稱，當日約A女到租屋處是要給A女吃飯錢，並不是要清償積欠A女之債務，且當時與A女是分分合合狀態，當日應該是有交往，所以兩人先發生關係後，才為了債務的事情吵架，鬧得不愉快，沒有違反女方意願，且A女臉上的傷也不是其造成的。

法官審理後認為，許男不顧女方已經與其分手，利用為女方想要拿回遭許男積欠之金錢機會，邀約其到租屋處，並以體魄之優勢、言語之威嚇而性侵害，對女方身體、心靈留下難以磨滅之創傷。且許男自始至終均矢口否認犯行，也未賠償A女，連債務也沒償還，對自己所作所為毫無反省悔悟之意，因此判刑3年8個月，仍可上訴。

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(中時新聞網)