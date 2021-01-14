霸王級寒流13日凌晨發威，嘉義39歲洪姓男子當天沒有上班，家人發現他猝死於臥房，14 日檢警偕法醫相驗，死因為心肌梗塞，因男子穿著短褲、未蓋被子，不排除與未做好保暖以致失溫有關。

洪男是政府機關的約聘人員，13日沒有上班，同事通知家人，其姊姊於下午3時25分許到他位在嘉義市海口寮的住處探視，發現弟弟倒臥在房間，穿長袖上衣、短褲，流鼻血、臉色發青、手腳僵直冰冷，立即打119求救。

119消防員線上指導洪姓姊姊為弟弟做CPR，同時趕往現場，救護人車約5分鐘後趕到，卻發現洪男已明顯死亡。

嘉義檢警14日偕同法醫相驗，檢警表示，判定死因為心肌梗塞，家屬哀慟，沒有意見，不進行解剖，不排除死因與天氣變化大有關。

中央氣象局嘉義氣象站資料顯示，嘉義市13日凌晨零時低溫約10度，凌晨3時至清晨6時低溫約7度，海口寮一帶較空曠，體感溫度更低。

嘉義市衛生局長張耀懋表示，低溫及早晚溫差大，很容易有血管收縮及血液黏稠度增加的情形，有腦中風高好發的風險，起床時應先做好保暖再下床，起身時不宜太急，外出要戴上帽子、口罩、手套及保暖衣物等，特別是頸部的保暖。

低溫季節補充水分很重要，因為出汗減少，容易忘記補充水分，導致血液變得黏稠，影響血液循環和新陳代謝，皮膚也容易乾燥，務必要多喝水補充水分。

(中時 )