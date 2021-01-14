Here’s a guy who really wants @DJLeMahieu back in pinstripes! @LLVIII40 - “I think he’s the best hitter in baseball. I’m literally sitting next to a printer right now and it makes me think of DJ because he’s a freaking machine. We need him!” #Yankees pic.twitter.com/19G4ji90qr — Bruce Beck (@BruceBeck4NY) January 13, 2021

洋基打擊王勒瑪修(DJ LeMahieu)季後成為自由球員，不過至今仍未選擇續留洋基或跳槽別隊，洋基將留下勒瑪修視為休季首要任務，不過勒瑪修似乎對合約報價不滿意，今日洋基一壘手渥特(Luke Voit)跳出來溫情喊話「我們需要他」，希望洋基全力將勒瑪修留下。

根據美媒《WNBC-TV》記者貝克（Bruce Beck）透露，渥特真的很希望勒瑪修能回歸洋基，「我認為他是史上最強的打者！我現在坐在印表機旁，這讓我想到勒瑪修，因為他就像一台恐怖機器，我們真的很需要他！」

勒瑪修與洋基遲遲沒談妥合約，連隊友渥特都有些著急，勒瑪修是去年美聯打擊王，2019年在美聯MVP票選第4、去年第3，洋基曾說簽回勒瑪修是休季最重要的事，不過他今年32歲，據傳勒瑪修要求5年合約，不過洋基只願意開出4年，雙方呈現僵局，勒瑪修還曾透露有些「沮喪」，因此傳聞他已經與其他球隊重新接觸，包含大都會、藍鳥、紅襪。

渥特也為勒瑪修打抱不平，「我認為DJ應該拿到更多，我知道他還想留在洋基，但我也肯定還有4、5支球隊想爭取他。」渥特強調真的很希望勒瑪修留在洋基，因為他確定勒瑪修也想留在紐約繼續棒球生涯。

(中時 )