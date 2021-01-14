美國駐聯合國大使克拉芙特訪台行程取消，民進黨立委陳亭妃指稱是因來台前就受到國民黨冷言冷語，國民黨要為此次取消負相當大的責任。對此，國民黨主席江啟臣笑回，「我非常同情民進黨立委的國際觀」，反問美國國務卿龐培歐不去比利時、歐洲，是不是也要國民黨負責？

此外，國民黨團首席副書記長鄭麗文嘲諷，「請民進黨立委看國際新聞」；國民黨立委楊瓊瓔也說，謝謝民進黨立委對國民黨的抬舉，但請民進黨立委告訴蔡英文總統，對國人說明清楚。

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）昨天臨時取消訪台，但蔡英文總統和外交部並未詳細說明原因，江啟臣說，可以理解美方在政權交接，基於國內政情穩定或其他因素而取消，但也凸顯這件事情的規劃是不是很倉促？一下子說來一下子又取消，對台灣人民與中華民國政府是否不夠尊重，這部分外交部至今欠民眾一個說明與交代。

江啟臣指出，過去兩、三個月來，這是美方第二度取消官員來台訪問，臨時取消來台訪問美國高層官員的決定為何？對美台關係的影響？或者是否衝擊到拜登政府上台後雙邊的關係等，外交部至今都避而不談。

江啟臣批評，蔡政府不能每次都選擇性公布訊息、選擇性解釋台美關係，民眾需要的是完整解釋，特別是拜登政府即將上任，希望蔡政府能清楚說明台美關係的面貌。

(中時 )